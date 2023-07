Oficjalnie: Nowy napastnik Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin nie próżnuje. Od początku okienka transferowego bierze się do roboty. Po transferze Joao Gamboa, Duma Pomorza oficjalnie poinformowała, że ich kolejnym nabytkiem został napastnik reprezentacji Grecji, Efthymios Koulouris.



Solidny napastnik

W zeszłym sezonie ciężar gry oraz zdobywania bramek w ekipie Pogoni spoczywał na Kamilu Grosickim. Były reprezentant Polski ma już 35 lat i sensownym ruchem jest odciążyć doświadczonego skrzydłowego, sprowadzając mu do pomocy w linii ataku solidnego kompana. Na takiego piłkarza wygląda właśnie 27-letni Grek, Efthymios Koulouris. Dla swojego kraju wystąpił w 18 meczach. Jeżeli chodzi o jego klubową karierę, rozpoczął ją w PAOKU, następnie trafił do Ligue 1, a konkretnie do Toulouse, gdzie na przestrzeni dwóch sezonów zdobył 4 bramki w 32 meczach. Po przygodzie we Francji, przeniósł się do Austriackiego LASK, w 14 meczach zdobył 1 trafienie. Ostatnim klubem w którym grał był Turecki Alanyaspor, gdzie na zdobycie 3 bramek potrzebował 10 spotkań. Największe sukcesy odnosił w swojej ojczystej lidze, a konkretnie w Atromitosie. Występował tam w sezonie 2018/2019 oraz oraz 2021/2022. W pierwszym sezonie został królem strzelców ligi greckiej, zdobywając 19 bramek. Za drugim razem trafił do bramki 14 razy co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców na koniec sezonu.

❗️Efthymios Koulouris został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! 🔵🔴 Były król strzelców greckiej ekstraklasy trafił do Dumy Pomorza na zasadzie transferu definitywnego z LASK Linz i podpisał 3-letni kontrakt. Więcej 👉 https://t.co/b71zA3RpNx Efthymios, witamy w Szczecinie! 🤝 pic.twitter.com/8A4bOt0san — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) July 1, 2023

Koulouris chce zabłysnąć na polskich boiskach

Grecki napastnik nawiązuje do swoich najlepszych czasów z gry w rodzimej lidze oraz powtarza, że jego głównym celem jest zdobywanie bramek. Miejmy nadzieję, że tak się stanie oraz że w polskiej lidze będziemy mieli kolejnego świetnego napastnika, dostarczającego nam wielu emocji. Na pewno jest to materiał na solidną ”dziewiątkę”. Koulouris podpisał z Pogonią Szczecin 3-letni kontrakt. Kwota transferu nie jest oficjalnie znana. Jak informują media kwota powinna oscylować w okolicach szacowanej wartości piłkarza czyli 1,5 milionów euro.

🗨️ Efthymios Koulouris: "Przede wszystkim chcę strzelać dużo bramek, to jest mój podstawowy cel. Chcę nawiązać do tego, co robiłem na greckich boiskach." Cała rozmowa z nowym napastnikiem Pogoni Szczecin 👉 https://t.co/wH3ZVTIFpR pic.twitter.com/QDZ4VHTL93 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) July 1, 2023

Fot. Pressfocus