Kilka dni temu świat obiegła informacja, że Sandro Tonali dołączy do Newcastle. Kibice Milanu byli niezadowoleni z takiego ruchu, ale klub był zmuszony do jego sprzedaży, gdyż potrzebował środków z transferu. Jak donosi między innymi Fabrizio Romano, transfer Tonaliego zostanie opóźniony, ale jego przenosiny są pewne.

Sandro Tonali to jeden z najbardziej obiecujących włoskich piłkarzy młodego pokolenia. Kilka dni temu spore zainteresowanie 23-latkie wykazał Newcastle, które za zawodnika ma zapłacić 70 milionów euro, choć niektóre media wspominają nawet o 80 milionach. Sroki dokonują bardzo dobrych transferów, co zaowocowało uplasowaniem się na czwartej pozycji w Premier League i awansem do Ligi Mistrzów. Sandro Tonali chciał zostać legendą Milanu, dlatego gdy dowiedział się o odejściu z klubu zalazł się łzami. Pierwotnie jego transfer miał zostać ogłoszony 1 lipca, ale oficjalkę będzie trzeba przełożyć na kolejne dni.

Sandro Tonali’s deal announcement could be delayed to next week instead of today — but there are no issues or problems. ⚪️⚫️ #NUFC

Newcastle have all documents in place to make it official in the next days. pic.twitter.com/NOHf1Z4FNc

