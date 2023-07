Zaskakujący transfer PSG kwestią czasu

PSG zdecydowało się na bardzo ciekawy ruch. Wykazało zainteresowanie obiecującym zawodnikiem Mallorki. Koreańczyk Kang-in Lee ma przenieść się do stolicy Francji i według doniesień przeszedł już testy medyczne.

Jak donoszą media, a między innymi Fabrizio Romano, transfer Kang-in Lee jest już na ostatniej prostej. Koreańczyk miał przejść testy medyczne i zostanie wkrótce ogłoszony piłkarzem Paris Saint-Germain. Kwota transferu ma wynieść około 25 milionów euro. PSG wygrało walkę o podpis piłkarza z Aston Villą, Burnley i Wolves.

All parties involved in Kang-in Lee move to Paris Saint-Germain remain confident on deal to be completed soon. 🔴🔵⏳ #PSG

Medical tests already completed, verbal agreement in place between the two clubs — waiting to get it signed. pic.twitter.com/WumucGW9aA

