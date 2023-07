De Jong w kręgu zainteresowań Manchesteru City

Frenkie de Jong według mediów znalazł się na celowniku Manchesteru City. Obywatele po odejściu Gundogana chcą załatać dziurę w środku pola. Do klubu trafił Mateo Kovacic, ale mistrz Anglii chce sięgnąć także po gwiazdę Barcelony.

Frenkie de Jong na celowniku Manchesteru City

Manchester City będzie chciał powtórzyć rewelacyjny sezon w swoim wykonaniu. Po odejściu Gundogana w środku pola pojawiła się luka, którą Obywatele będą chcieli jak najszybciej uzupełnić. Do drużyny trafił już Mateo Kovacic. Chorwat przyszedł z Chelsea za około 30 milionów euro. Teraz włodarze mają skupić swoją uwagę na Frenkiem de Jongu, którego fanem jest Pep Guardiola. Hiszpański trener chciał sprowadzić zawodnika już po jego znakomitym sezonie w Ajaxie, ale Holender wybrał Barcelonę. Według medialnych doniesień de Jong miałby kosztować około 80 milionów euro. Transfer jest więc jak najbardziej możliwy do realizacji, gdyż Manchester City większą kwotę oferował za Declana Rice’a, który przeniósł się do Arsenalu.

De Jong zastąpi Gundogana?

Gundogan pod wodzą Pepa Guardiola niesamowicie rozwinął skrzydła. Niemiec w przeciętnego pomocnika stał się jednym z najlepszych na świecie i był jednym z liderów środka pola Manchesteru City. Frenkie de Jong może nawet przerosnąć Niemca, który trafił do Barcelony. Ma 26 lat, a więc wchodzi w najlepszy wiek dla piłkarza. W poprzednim sezonie miał bardzo duży udział w zdobyciu przez Dumę Katalonii mistrzostwa Hiszpanii. W 33 meczach ligowych strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty.

Fot. Pressfocus