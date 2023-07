Lukaku wciąż czeka na Inter, jest światełko w tunelu

Romelu Lukaku wrócił do Chelsea po rocznym wypożyczeniu spędzonym w Interze. Belg chciałby w kolejnym sezonie także reprezentować finalistę Ligi Mistrzów, ale cała operacja wydaje się być skomplikowana do przeprowadzenia. Pojawiło się jednak światełko w tunelu, dające Belgowi nadzieję.

Romelu Lukaku chce grać w Interze

Romelu Lukaku po imponującej kampanii w Interze, trafił do Chelsea w sezonie 2021/2022. The Blues wydali na rosłego Belga aż 113 milionów euro, co z czasem okazało się kompletnie nietrafionym transferem, w dosłownym znaczeniu tego wyrażenia. Lukaku miał olbrzymi problem z finalizacją akcji i w 26 meczach strzelił tylko osiem bramek. Przypomnijmy, że do Chelsea przybył po tym, jak w Serie A do siatki trafił 24 razy, a do tego zanotował 9 asyst. Po roku Inter zdecydował się wypożyczyć Lukaku, płacąc przy tym niecałe 8 milionów euro.

Belg w minionym sezonie strzelił 10 bramek w Serie A i sześciokrotnie był autorem ostatniego podania, a ponadto grał w Lidze Mistrzów. We Włoszech czuje się znacznie lepiej i chce nawiązać do swoich najlepszych czasów. Zawiódł jednak w finale Ligi Mistrzów, gdzie grał jak podczas mundialu. Gdy wydawało się, że sytuacji nie da się zepsuć, to Lukaku konsekwentnie pokazywał, że potrafi być jeszcze bardziej nieskuteczny. Najpierw zablokował strzał Dimarco, a następnie nie wykorzystał stuprocentowej okazji pod koniec meczu.

Trudna operacja, ale jest światełko w tunelu

Chelsea po zapłaceniu 113 milionów euro chce odzyskać chociaż część tej kwoty, a Inter nawet nie myśli o wyłożeniu za Romelu Lukaku większą gotówkę. Transfer Brozovica do Al Nassr jest na ostatniej prostej, a pieniądze pozyskane z tej transakcji mogą pomóc w sprowadzeniu Belga, dlatego zaplanowano drugą część rozmów. Inter będzie planował wypożyczyć po raz kolejny Lukaku, ale miałaby zostać zawarta klauzula wykupu, a potencjalna płatność miałaby zostać rozłożona na raty.

Inter are expected to contact Chelsea again next week in order to advance on Romelu Lukaku deal. New round of talks could take place after signing Brozovic deal. ⚫️🔵🇧🇪 #CFC New approach expected to be for loan move with buy clause and potential payment in installments. pic.twitter.com/aY8qOCrsFw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023

Fot. Pressfocus