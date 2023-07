FIFA szykuje rewolucyjną zmianę spalonego

Piłka nożna wciąż się rozwija i testowane są w niej nowe technologie czy rozwiązania. Zmianie ulegają przepisy zagrywania ręką, karania zawodników, a teraz FIFA będzie testowała nową formułę spalonego.

Spora zmiana FIFA w przepisach spalonego – na czym będzie polagała?

Przypomnijmy, że obecnie spalony ma miejsce, kiedy piłkarzy drużyny atakującej nawet czubkiem buta znajdzie się za przedostatnim zawodnikiem drużyny broniącej. FIFA szykuje kolejną zmianę, która zdecydowanie ułatwi napastnikom strzelanie bramek. Zmiana spalonego, nazywana Projektem Wengera zakłada, że będzie on odgwizdany wtedy, kiedy piłkarz całym ciałem znajdzie się za przedostatnim zawodnikiem broniącej drużyny. Pułapka offside’owa będzie zatem niezwykle ryzykownym zagraniem, a napastnikom dużo łatwiej będzie znaleźć się w sytuacji sam na sam.

Gdzie będą testowane nowe zasady spalonego?

Nowy zasady spalonego nie wejdą od razu we wszystkich ligach. Na początku ma wejść w Szwecji i to do młodzieżowych lig. Będą je testować piłkarze grający w rozgrywkach U21 i U19. Nowy przepis może zostać przetestowany także we Włoszech i w Holandii.

Fot. Pressfocus