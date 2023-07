Nieoficjalnie: Nowy napastnik w Lechu Poznań

Ali Gholizadeh ma zostać nowym piłkarzem Lecha Poznań. Według nieoficjalnych informacji finalizacja transferu ma zapewnić nowy rekord Ekstraklasy.



Rekordowa suma transferu

Po sprzedaży swojej gwiazdy, Michała Skórasia do FC Brugge, Kolejorz musi znaleźć zastępstwo i robi to z przytupem. Jak informują media przenosiny irańskiego skrzydłowego z RSC Charleroi do Lecha Poznań maja przebić transferowy rekord Ekstraklasy. Szacuje się ze kwota odstępnego wyniesie 2 miliony euro, co jak na polskie warunki robi wrażenie. Choć sam klub ze stolicy Wielkopolski nie udziela zbyt wielu informacji o nowym nabytku, media są zgodne, że Irańczyk jest już w Polsce i lada moment może dojść do finalizacji przenosin.

Ali Gholizadeh profil zawodnika



Irański skrzydłowy ostatnie pół sezonu spędził na wypożyczeniu w tureckim Kasimpasie. Podczas pobytu w Turcji zagrał w 4 meczach. Karierę seniorską rozpoczął w irańskim Saipie, dla którego rozegrał 71 spotkań i zdobył 8 trafień. Kolejne 5 lat spędził w belgijskim RSC Charleroi, gdzie zanotował 143 występy, strzelając 23 bramki. Dla reprezentacji swojego kraju rozegrał 30 meczów w których zdobył 6 bramek. Jego reprezentacyjną przygodę mogliśmy śledzić ostatnio podczas Mistrzostw Świata w Katarze, gdzie wystąpił w 3 meczach i był podstawowym graczem. Transfer 27-latka jest gorącym tematem na co wpływ ma na pewno wysoka kwota zmiany barw.

🚨Skrzydłowy Ali Gholizadeh (Charleroi) będzie nowym piłkarzem Lecha Poznań. Reprezentant Iranu ma podpisać trzyletni kontrakt. Kwota ok. 1,8 miliona euro. W piątek przylatuje do Poznania. 27-latek jest obecnie kontuzjowany. Będzie gotowy do gry na przełomie sierpnia/września.… — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 29, 2023

Fot. Pressfocus