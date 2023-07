Mason Mount w poniedziałek 3 lipca ma przejść testy medyczne przed transferem do Manchesteru United. Pozostały zatem tylko formalności, aby wychowanek Chelsea zmienił klub. Czerwone Diabły mają zapłacić za Anglika z bonusami 60 milionów funtów.

Według medialnych doniesień Mason Mount przeniesie się wkrótce do Manchesteru United. Anglikowi pozostał rok kontraktu w Chelsea. Transfer jest już na ostatniej prostej, a zawodnik ma przejść w poniedziałek testy medyczne. Czerwone Diabły mają zapłacić za Anglika 55 milionów funtów + 5 milionów funtów w bonusach (łącznie niespełna 70 milionów euro). Według medialnych doniesień Mason Mount ma podpisać z Manchesterem United kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. To kolejny zawodnik, który opuści Chelsea w letnim okienku transferowym. Do tej pory byli to między innymi Havert, Kante, Koulibaly, Kovacic, Mendy. Manchester United wygrał walkę o podpis Masona Mounta z Bayernem, Liverpoolem, Newcastle i Arsenalem.

Mason Mount will undergo medical tests on Monday and then he’s finally gonna sign five year deal as new Manchester United player. 🚨🔴 #MUFC

Contract until June 2028 — it will also include an option to extend until June 2029.

£55m plus £5m to Chelsea. Statement this week. pic.twitter.com/LJrOlex32x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023