Javi Galan kolejnym wzmocnieniem defensywy Atletico

Atletico Madryt na początku okienka transferowego wzmacnia swoją defensywę. Na ostatniej prostej jest transfer Javiego Galana, który jak w przypadku Azpilicuety, zostanie wkrótce oficjalnie ogłoszony. 28-latek reprezentował barwy Celta Vigo.

Javi Galan przejdzie dzisiaj testy medyczne przed transferem do Atletico Madryt. Ma podpisać trzyletni kontrakt, ważny do lipca 2026 roku. Cała transakcja ma zamknąć się w kwocie 4-5 milionów euro, a do Celty Vigo ma dodatkowo powędrować Manu Sanchez. Jest to kolejne wzmocnienie defensywy Atletico w tym okienku transferowym. Los Colchoneros domykają także transfer Cesara Azpilicuety.

Javi Galan, in Madrid to undergo medical tests today at Atlético. Contract until June 2026, €4/5m fixed fee plus Manu Sánchez included in the deal with Celta Vigo as revealed last week. ⚪️🔴 #Atléti

Atléti will also formally complete César Azpilicueta free deal this week. pic.twitter.com/vhG4voXml0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023