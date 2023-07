Odrodzenie Manchesteru United. Kto zostanie nowym napastnikiem?

Manchester United od momentu zatrudnienia na stanowisko managera, Erika ten Haga poczynił olbrzymi progres. Drużyna z Old Trafford znów staje się topowym klubem Premier League. Po zażegnaniu wewnętrznych kryzysów, rozwinięciu umiejętności zawodników oraz zaszczepieniu mentalności zwycięzców, czas na uzupełnienie ostatniego elementu układanki, a mianowicie sprowadzenie klasowej ”dziewiątki”.

Od kilku dobrych lat w United brakowało topowego napastnika. Ostatnim napastnikiem, który zdobył tytuł króla strzelców w ekipie z Manchesteru był Robin van Persie. Były to sezony 2011/2012 oraz 2012/2013, tak więc minęło sporo czasu jak na klub z tak dużymi osiągnięciami. W między czasie kolejni managerowie Czerwonych Diabłów próbowali różnych opcji w ataku. Na pozycje środkowego napastnika byli sprowadzani piłkarze tacy jak: Radamel Falcao, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimović czy Cristiano Ronaldo, tak więc światowa elita. Żaden z tych zawodników nie wszedł jednak na najwyższy pułap poziomu Premier League, zapewniając Manchesterowi United gradu goli.

W ostatnim sezonie ciężar zdobywania bramek spoczywał na Marcusie Rashfordzie, który nie jest klasycznym środkowym napastnikiem, jest piłkarzem bardziej o profilu skrzydłowego. Holenderski manager miał w swojej drużynie Anthonego Martiala, który z powodzeniem może grać na pozycji snajpera, świetnie potrafi zastawiać piłkę oraz grać tyłem do bramki co doceniał Erik ten Hag.

Głównym problemem francuskiego napastnika były często kontuzje. Warto zaznaczyć, że Martial w ostatnim sezonie z powodu urazów opuścił 28 spotkań na 57 możliwych do rozegrania. Nic dziwnego że cierpliwość Erika ten Haga się skończyła. Do United w styczniowym okienku transferowym, aby załatać dziurę w ataku w ramach wypożyczenia trafił, Wout Weghorst. Holenderski napastnik nie jest piłkarzem na poziomie Manchesteru United. W 31 spotkaniach zdobył tylko 2 trafienia. W dalszej części sezonu grywał bardziej na pozycji nr 10 rozgrywając piłkę, niż jak jak to było w początkowych planach, skupiać się na strzelaniu goli. Nic dziwnego, że ten Hag szuka napastnika z prawdziwego zdarzenia, który zapewni bramki na Old Trafford.

Rok temu do Manchesteru trafić miał Darwin Nunez. Właściciele klubu okazali się mało konkretni w negocjacjach i sytuacje wykorzystał Liverpool, kupując Urugwajczyka. W tyn roku na domiar złego nie jasna jest przyszłość klubu, bowiem zarządzający, amerykańska rodzina Glazerów wystawiła klub na sprzedaż. Głównymi chętnymi na kupno Manchesteru United jak podawały media byli, brytyjski miliarder Jim Ratcliff i katarski szejk Sheikh Jassim. Według nieoficjalnych ustaleń to właśnie oferta szejka Jassima przekonała obecnych właścicieli do sprzedaży klubu w jego ręce. Długo trwały proces przejęcia i papierologia sprawiają, że Erik ten Hag nie wie jakim budżetem transferowym dysponuje. Glazerowie bowiem, niechętnie zainwestują w klub na skraju sprzedaży, a to właśnie jeszcze Oni są odpowiedzialni za transfery.

BREAKING: The Glazer FINALLY agree to sell the club to Sheikh Jassim for $6Billions! Man Utd is finally Qatari.

Official announcement from Man Utd expected soon. Done deal.

New era for MUFC fans, Here we go! pic.twitter.com/S8w7wuPwH3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRoznamo) June 30, 2023