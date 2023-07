Juventus szuka oszczędności, klub może zmienić Szczęsny

Jak donosi między innymi “La Gazzetta dello Sport” Juventus jest w trudnej sytuacji finansowej i szuka oszczędności. Wielu graczy jest wystawionych na listę transferową, a wśród nich Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny zmieni klub? Juventus szuka oszczędności

Juventus przez otrzymanie kary punktowej zajął dopiero siódme miejsce w Serie A. Stara Dama nie zagra w Lidze Mistrzów, co wiąże się z utratą sporych środków. Ma problemy finansowe, dlatego szuka oszczędności i może pożegnać się z Wojciechem Szczęsnym. Allegri chce, aby Szczęsny został w Juventusie i rozumie sytuację klubu i nie będzie robił problemów, jeżeli klub postanowi sprzedać Polaka. Bramkarz zarabia około 6,5 miliona euro rocznie, co jest jedną z najwyższych pensji w zespole. Jest to kolejny polski piłkarz, którym drużyna z Serie A chce poprawić swój stan finansowy. Wcześniej pisano o tym, że z Romy ma odejść Nicola Zalewski, ale Jose Mourinho wstawił się za młodym zawodnikiem i ten nie zmieni barw.

Nie tylko Szczęsny na liście transferowej

Jak donosi “Corriere dello Sport”, Juventus ma w tym tygodniu rozmawiać z klubami z Premier League, które są zainteresowane Federico Chiesą i Dusanem Vlahovicem. Stara Dama liczy także na domknięcie transferu Alexa Sandro do Arabii Saudyjskiej. Brazylijczyk pobiera jedną z najwyższych pensji w zespole, a jego jakość w ostatnich latach zdecydowanie spadła. Poza wymienionymi zawodnikami, na liście transferowej znajdują się Arthur, Zakaria i McKennie.

🔍 Piano mercato #Juve: la lista dei club di Premier che vogliono Chiesa e Vlahovichttps://t.co/lrWeNRM4dz — Corriere dello Sport (@CorSport) July 3, 2023

Fot. Pressfocus