Śląsk Wrocław zainteresowany Janem Sobocińskim

Jan Sobociński – obrońca Charlotte nie może liczyć na pewne miejsce w wyjściowej jedenastce klubu z MLS. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, obrońcą poważnie zainteresowany jest Śląsk Wrocław.

Jan Sobociński na celowniku Śląska Wrocław

Jan Sobociński w lipcu 2021 trafił z ŁKSu Łódź, którego jest wychowankiem, do Charlotte. Obrońca ma ważny kontrakt do grudnia 2023 roku, ale prawdopodobnie go nie wypełni. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, usługami Polaka zainteresowany jest Śląsk Wrocław. Jaciek Magiera współpracował już z Sobocińskim podczas zgrupowań młodzieżowej reprezentacji Polski. Śląsk Wrocław kolejny sezon musiał bronić się przed spadkiem i szuka wzmocnień, aby ponownie móc walczyć o kwalifikacje do europejskich pucharów.

Jan Sobociński (Charlotte) może wrócić do Polski. Środkowym obrońcą poważnie zainteresowany jest Śląsk Wrocław. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 3, 2023

Nieudana przygoda w MLS

Spośród trójki Polaków, którzy trafili do Charlotte, Jan Sobociński spisywał się najsłabiej. Wydaje się, że tylko Karol Świderski spełnia na razie pokładane w nim nadzieje. Klubowi z MLS ma kończyć się cierpliwość. Wychowanek ŁKSu Łódź na krótką chwilę przebił się do pierwszego składu, ale na regularną grę mógł liczyć tylko przez miesiąc.

Fot. Pressfocus