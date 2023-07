Christian Pulisic w kręgu zainteresowań Lyonu

Lyon szuka pierwszego transferu przed startem sezonu 2023/2024. Na celowniku klubu z Francji znalazł się Christian Pulisic.

Lyon jest zainteresowany sprowadzeniem Christaina Pulisicia. Francuska drużyna ma jednak rywala w postaci Milanu, który również przejawia chęć pozyskania 24- letniego skrzydłowego. Kilka dni temu media informowały, że klub z Włoch kontaktował się z agentem piłkarza, lecz nie złożył oficjalnej oferty Chelsea. Lyon nie traci czasu i dzisiaj złożył ofertę Chelsea w wysokości 25 milionów euro. Sam zawodnik odrzucił pierwszą ofertę Lyonu, ponieważ francuski klub w nadchodzącym sezonie nie zakwalifikował się do żadnych europejskich rozgrywek. Media informują, że wkrótce zespół z południowej części Francji wróci z kolejną ofertą.

🚨| Lyon have made an offer worth €25m for forward Christian Pulisic. 🇺🇸

Talks over the structure of the deal are ongoing. ⏳

AC Milan also remain keen – but have yet to make an official bid.

[via @markmcadamtv]. pic.twitter.com/vhdY0ZXW00

— Football Daily (@footballdaily) July 3, 2023