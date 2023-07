Gvardiol blisko Manchesteru City. Będzie najdroższym obrońcą w historii!

Manchester City zarzucił sidła na rozchwytywanego chorwackiego obrońcę Josko Gvardiola. 21-letni defensor ma zostać najdroższym obrońcą w historii. RB Lipsk chętny na sprzedaż piłkarza.

Świeżo upieczony zdobywca pucharu Ligii Mistrzów nie zwalnia tempa i po transferze Kovacicia z Arsenalu, planuje kolejny transfer. Chociaż obrona Manchesteru City wygląda mocarnie, wszystko wskazuje na to, że Gvardiol wkrótce zasili ich szeregi, stając się najdroższym obrońcą w historii. Jak informują media, Obywatele złożyli ofertę RB Lipskowi w wysokości 100 milionów euro. Miano najdroższego obrońcy dotychczas dzierżył Harry Maguire, który w 2019 roku przeszedł z Leicester do Manchesteru United za 87 milionów euro.

Manchester City are in advanced talks with RB Leipzig to sign centre-back Josko Gvardiol ⏳ pic.twitter.com/yCqiu0bWDC

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 3, 2023