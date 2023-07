Steven Gerrard trenerem w Arabii Saudyjskiej

Steven Gerrard pozostawał bezrobotny od października. Jak podają media przyjął ofertę z Arabii Saudyjskiej. Od dzisiaj zostanie trenerem Ettifaq FC.

Steven Gerrard pozostawał bez pracy od października 2022 roku. Ostatnim klubem angielskiego szkoleniowca, była Aston Villa. Jak informują media, objął stanowisko trenera saudyjskiego klubu Ettifaq FC. Po transferze Cristiano Ronaldo, Arabia Saudyjska inwestuję w swoją ligę, sprowadzając do niej wielkie nazwiska z Europy. Po transferach czołowych piłkarzy nadszedł czas na trenerów. Zespół Ettifaq FC zakończył sezon na 7. miejscu w tabeli.

✍️ Steven Gerrard is officially the new head coach of Al-Ettifaq! 🇸🇦

Who'd have seen this coming six months ago? 👀#BBCFootball pic.twitter.com/S9QLzovmVJ

