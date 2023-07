Brozovic oficjalnie zawodnikiem Al-Nassr

Ofensywa transferowa klubów z Arabii Saudyjskie trwa. Kuszą zawodników lukratywnymi kontraktami, a na przenosiny dał się przekonać Marcelo Brozovic. Chorwat będzie grał w Al-Nassr, gdzie występuje Cristiano Ronaldo.

Brozovic zmienił Inter na Al-Nassr

Inter i Al-Nassr doszli do porozumienia w sprawie Marcelo Brozovica. Chorwat po dziewięciu latach spędzonych w Mediolanie zmienia barwy. Nerazzurri za swojego otrzymają według medialnych doniesień około 18 milionów euro. Finalista Ligi Mistrzów otrzymał lukratywny kontrakt i podpisał z klubem trzyletnią umowę, na mocy której może zarobić nawet 100 milionów euro. W Interze zarabiał około 6 milionów euro za sezon gry. Brozovic dołączy zatem do Cristiano Ronaldo

Inter po sprzedaży 30-latka będzie mógł pozwolić sobie na zakupy nowych zawodników. Poza gotówką, zwolniła się spora część budżetu na pensje. Obecnie w kręgu zainteresowań Nerazzurrich są Romelu Lukaku, Davide Frattesi i Lazar Samardzic.

Everyone wanted him 💣

He wanted ONLY us 💛#BrozovićIsYellow 🤩

pic.twitter.com/iPPmge6mBq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2023

Marcelo Brozovic kończy przygodę z Interem po dziewięciu latach

Dla Nerazzurrich strata Brozovica jest sporym ciosem, ale Chorwat jest na tyle zasłużonym zawodnikiem, że klub nie robił mu żadnych problemów podczas przenosin. Marcelo spędził w Interze dziewięć lat. Piłkarz trafił do stolicy Lombardii 26 stycznia 2015 roku w ramach wypożyczenia za 3 miliony euro. 1 lipca 2016 roku Inter postanowił definitywnie wykupić Marcelo Brozovica za 5 milionów euro. Był to niewątpliwie jeden z najlepszych transferów Interu w ostatnich latach. Chorwat szybko się rozwijał i był kluczowym piłkarzem środka pola przez wiele sezonów. Dopiero w minionej kampanii nie mógł liczyć na aż tyle minut co w przeszłości, ponieważ w wyśmienitych dyspozycjach byli Barella, Calhanoglu i Mkhitaryan. Dla Interu rozegrał 330 spotkań, w których strzelił 31 bramek.

Największe sukcesy Marcelo Brozovica

dwukrotny mistrz Chorwacji

Mistrz Włoch

Puchar Włoch

Superpuchar Włoch

drugie i trzecie miejsce na mistrzostwach świata

Fot. Pressfocus