Inter pyta o Demirala, ale priorytetami są Lukaku i Frattesi

Inter wciąż szuka wzmocnień na środek obrony. Przegrał walkę o Cesara Azpilicuetę z Atletico Madryt i jak donosi Fabrizio Romano, pyta o Demirala. Priorytetami są jednak Romelu Lukaku i Davide Frattesi.

Inter wykazywał spore zainteresowanie Cesarem Azpilicuetą, który wybrał ostatecznie Atletico Madryt. Poszukiwania środkowego obrońcy wciąż trwają. Przypomnijmy, że z Interu niedawno odszedł Milan Skriniar, dlatego klub chce sprowadzić środkowego obrońcę. W przypadku kontuzji Simone Inzaghi mógłby mieć deficyt stoperów, a preferuje grę w trójką środkowych defensorów. Według doniesień Fabrizio Romano, Inter zainteresowany jest Merihem Demiralem. Turek jest ograny w Serie A i z pewnością byłby solidnym wzmocnienie finalisty Ligi Mistrzów. Obecnie jest piłkarzem Atalanty, do której przeniósł się z Juventusu za 21 milionów euro.

Understand Merih Demiral remains high on Inter list as new centre back after César Azpilicueta deal collapsed due to his decision to join Atlético Madrid. 🔵🇹🇷 #Inter

Talks will take place later with Atalanta; as priorities remain Davide Frattesi and Romelu Lukaku. pic.twitter.com/y4lwnpwhhm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023