Khephren Thuram rozchwytywany przez topowe kluby

Khephren Thuram po bardzo dobrym sezonie w Nicei zwrócił na siebie uwagę topowych klubów w Europie. Pomocnik ma dopiero 22 lata, a interesują się nim szczególnie Liverpool i Bayern Monachium.

Khephren Thuram łakomym kąskiem na rynku transferowym

Thuram ma za udany sezon w Nicei. 22-latkiem interesuje się wiele czołowych klubów, ale najpoważniejszymi kandydatami do podpisania Francuza są Bayern Monachium i Liverpool. The Reds chcą uzupełnić środek pola, który w sezonie 2022/2023 był najgorszą formacją. Do klubu sprowadzono już Szoboszlaia i Mac Allistera. Bayern Monachium według części niemieckich mediów także jest zainteresowany francuskim pomocnikiem.

🚨 Thomas Tuchel is targeting a move for OGC Nice midfielder Khephren Thuram for Bayern Munich! 🇩🇪 🇫🇷 Initial contacts have already been established with his entourage. (Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/VuLSrI2q9H — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 4, 2023

Khephren Thuram – profil zawodnika

Khephren Thuram to 22 letni pomocnik grający w OGC Nice. Jest bratem Marcusa Thurama, który przeniósł się do Interu. Ma za sobą znakomity sezon w Ligue 1, gdzie był czołowym pomocników. Strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty. Mierzy sobie 192 centymetry wzrostu, co czyni z niego bestię środka pola. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 40 milionów euro. Biorąc pod uwagę kontrakt do 2025 roku, zainteresowane kluby będą musiały sporo zapłacić za jego transfer.

Fot. Pressfocus