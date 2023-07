Oficjalnie: Dani Ramirez wrócił do ŁKSu Łódź

Dani Ramirez doczekał się oficjalnego powrotu do Ekstraklasy. Dołączy do dobrze znanego sobie ŁKSu Łódź, w którym grał półtora roku. Niegdyś reprezentował także barwy Lecha Poznań.

Dani Ramirez zasilił ŁKS Łódź

ŁKS Łódź oficjalnie ogłosiło, że Dani Ramirez po kilku latach przerwy wrócił do klubu. W poprzednim sezonie reprezentował barwy Waregem, gdzie w 13 meczach nie strzelił żadnej bramki, ani nie zanotował asysty. Hiszpan zupełnie nie sprawdził się w lidze belgijskiej. Ofensywny pomocnik trafił do beniaminka za darmo, ponieważ jego kontrakt z Waregem został zakończony. Z ŁKSem związał się roczną umową z opcją przedłużenia o rok.

Powrót na stare śmieci

Dla Daniego Ramireza będzie to powrót do Ekstraklasy po rocznej przerwie. ŁKS Łódź też bardzo dobrze zna, ponieważ występował w nim w sezonach 2018/2019 i 2019/2020. Będzie z pewnością solidnym wzmocnieniem beniaminka. Co ciekawe, podczas zimowego okienka transferowego Hiszpanem interesował się Widzew Łódź. Dani Ramirez z ŁKSem wywalczył awans do Ekstraklasy, a w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce również spisywał się bardzo dobrze, czym przykuł uwagę Lecha, w którym grał 2,5 roku. W Ekstraklasie rozegrał 92 spotkania, strzelił 17 bramek i zanotował 15 asyst.

Fot. Pressfocus