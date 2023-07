Kristoffer Velde opuści Lecha Poznań?

Jak donosi między innymi Fabrizio Romano, Kristoffer Velde może wkrótce opuścić Lech Poznań. Jednym z czołowych piłkarzy Kolejorza ma być zainteresowany Besiktas. Norweg po udanej kampanii zwrócił uwagę zagranicznych klubów.

Sensacyjne doniesienia potwierdził jeden z najlepiej doinformowanych dziennikarzy – Fabrizio Romano. Włoch podał informację, że Kristoffer Velde znalazł się z kręgu zainteresowań Besiktasu. Obiecujący Norweg ma kontrakt ważny do końca 2025 roku, a przez Transfermarkt jest wyceniany na 2,5 miliona euro. Po odejściu Skórasia miał być bardzo ważnym ogniwem ofensywy Kolejorza, ale wkrótce także Norweg może opuścić Lecha.

Norwegian winger Kristoffer Velde could be on the move this summer — as Lech Poznan have been approached by many clubs. 🇳🇴 #transfers

Understand Besiktas are now showing concrete interest, he’s in the list. 🇹🇷 pic.twitter.com/RslLERHhoi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023