Zamieszanie wokół transferu Szymańskiego

Zachwycający debiut w Eredivisie

Sebastian Szymański ma za sobą najlepszy sezon w karierze. W debiucie w Eredivisie został mistrzem Holandii. W lidze holenderskiej zagrał w 29 meczach, strzelił 9 bramek i zanotował 4 asysty. Feyenoord wypożyczył Polaka z Dynamo Moskwa z opcją zakupu zawodnika za 10 milionów euro i chciałby, aby Szymański został dłużej w klubie z Rotterdamu.

Problemy przy transferze Szymańskiego

Feyenoord został mistrzem Holandii, ale mimo to nie stać go na zakup Szymańskiego za 10 milionów euro. Z powodu sankcji nałożonych przez FIFA na rosyjskie kluby, drużyna z Rotterdamu chce wykorzystać lepszą pozycję w negocjacjach i za jak najniższą kwotę ściągnąć do siebie Szymańskiego. W międzyczasie pojawił się jeszcze jeden problem, który może być trudny dla zrealizowania przez Feyenoord. Mowa o pensji piłkarza, który domaga się sporej podwyżki. Domaga się dwóch milionów euro netto za sezon gry, co dla mistrza Holandii może być przeszkodą nie do pokonania. Negocjacje między klubem, a agentem Szymańskiego – Mariuszem Piekarskim wciąż trwają.

Fot. Pressfocus