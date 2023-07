Rasmus Hojlund głównym celem Manchesteru United

Manchester United nie zwalnia tempa, po transferze Masona Mounta transferowa karuzela na Old Trafford trwa w najlepsze. Jak informują media na szczycie listy życzeń znalazł się napastnik Atalanty Bergamo, Rasmus Hojlund.

Pierwszym transferem Manchesteru United przed startem nowego sezonu został Mason Mount. Oficjalne ogłoszenie Anglika jako nowego piłkarza klubu już niebawem. Teraz nadszedł czas wzmocnić pozycję, która najbardziej kuleje w ekipie United. Pilna potrzeba sprowadzenia snajpera sprawia, że priorytetem stał się Rasmus Hojlund. Manchester United przedstawił już pierwszą oficjalna ofertę klubowi z Włoch, w wysokości 30 milionów euro. Atalanta jednak, odrzuciła propozycje klubu z Premier League i domaga się za swojego piłkarza 60-70 milionów euro. Na Old Trafford panuje pilna potrzeba sprowadzenia środkowego napastnika, dlatego klub wróci z kolejną ofertą. Wysoka kwota jest uzasadniona wiekiem piłkarza. Ma on 20 lat a swoim profilem gry oraz siłą fizyczną pasuje do Premier League.

🚨 EXCLUSIVE 🚨 @FabrizioRomano

✍️ Pochettino wanted to keep Mount at CFC but Ten Hag was CRUCIAL to bringing him to Man U 🔴

✍️ Meanwhile, Rasmus Hojlund remains on #MUFC's list but we await the next move as Atalanta want €60-70m 💰

+ #theDebrief Podcast!

Full story 👇👇

— CaughtOffside (@caughtoffside) July 4, 2023