Lech ruszył na zakupy. Do ekipy Kolejorza dołączył Elias Andersson

Lech Poznań zbroi się przed startem nowego sezonu. Kolejorz dokonał pierwszego transferu na pozycję, która wymagała wzmocnienia. Jak informuje oficjalny profil klubu, do ekipy z Wielkopolski dołączył szwedzki obrońca – Elias Andersson.

Lech Poznań chce powtórzyć sukces w Lidze Konferencji z zeszłego roku

Lech Poznań oficjalnie ogłosił, że Elias Andersson wzmocnił szeregi klubu. Kolejorz sezon ligowy zakończył na trzecim miejscu. Daje to szanse gry w Lidze Konferencji, najpierw jednak zagrają w kwalifikacjach. Muszą więc wygrywać swoje spotkania podczas eliminacji do tych rozgrywek. W pierwszym meczu Lechowi przyjdzie się mierzyć z Kauno Zalgrisem. Nic dziwnego, że klub poczynił wzmocnienie na pozycji lewego obrońcy. Zespół Kolejorza dopiero co opuścił Pedro Rebocho, który był pewnikiem do gry w pierwszym składzie w zeszłym sezonie. Trener John van den Brom do dyspozycji na lewej flance obrony miał jeszcze Barrego Douglasa, który ma już 33 lata. Decyzja o sprowadzeniu kolejnego zawodnika jest jak najbardziej słuszna.

🗣 Lider, zwolennik ciężkiej pracy, reprezentant Szwecji oraz… pierwotny następca Jespera w Djurgårdens IF. Sylwetka lewego obrońcy, który podpisał trzyletni kontrakt z Kolejorzem ⬇️https://t.co/N615gyxiE3 — Lech Poznań (@LechPoznan) July 4, 2023

Elias Andersson – sylwetka zawodnika

Elias Andersson seniorską karierę rozpoczął w 2013 roku, jako najmłodszy zawodnik w historii Helsingborgs IF. Grę na piłkarskich boiskach rozpoczął na pozycji pomocnika. Sezon temu został cofnięty bliżej bramki i do dziś gra na pozycji obrońcy. Całą karierę spędził w swej rodzimej lidze, co przełożyło się na 208 występów. Ostatnim klubem w którym występował przed transferem do Lecha był Djurgarden IF. Andersson szybko rozpoczął przygodę w reprezentacji swojego kraju. Był kapitanem drużyny podczas mistrzostw świata do lat 17, gdzie Szwecja zdobyła brązowy medal. W kadrze seniorów zadebiutował w styczniu 2022 roku. W drużynie Kolejorza przywita go trzech kolegów z reprezentacji – Filip Dagerstal, Jasper Karlstrom oraz Mikael Ishak.

