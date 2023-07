Sensacyjny transfer Realu. Królewscy sięgną po turecki talent

Arda Guler jedną nogą w Realu Madryt. Młodym talentem z Fenerbahce interesowała się Barcelona. Królewscy przyszli z konkretniejszą ofertą i jak podają media, to oni są faworytem w wyścigu o Turka.

Do sukcesu Realu Madryt w ostatnich latach bez wątpienia przyczynia się środkowa linia pomocy. Rok temu trio: Casemiro, Modrić, Kross zostało rozbite za sprawą transferu Brazylijczyka do Manchesteru United. W ekipie Królewskich w środku pola, cały czas królują Luka Modrić i Toni Kroos, którzy mają kolejno 37 i 33 lata. Nic dziwnego, że Real rozgląda się za młodszymi zawodnikami w celu zastąpienia swoich weteranów. Stołeczna drużyna z Hiszpanii zarzuciła sidła na młody talent, 18-letniego Arda Gulera. Florentino Perez złożył wyższą propozycję od Barcelony, która również interesowała się tureckim graczem. Fabrizio Romano informuje, że Real złożył zaoferował 20 milionów euro za gracza Fenerbahce. Oferta ta miała spotkać się z uznaniem ze strony działaczy klubu z Super Lig.

Real Madrid have submitted improved bid for Arda Güler tonight. It’s more than release clause, around €20m. 🚨⚪️🇹🇷

Real Madrid sources expect Fenerbahçe to accept.

✅ There’s already green light from player side, as @yeniacikcom and @MarioCortegana reported.

More to follow. pic.twitter.com/G87SYq8lOS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023