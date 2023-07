Carlo Ancelotti zostanie selekcjonerem reprezentacji Brazylii

Czas na zmiany w Canarinhos, Carlo Ancelotti po zakończeniu kontraktu w Realu Madryt zostanie selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Informację potwierdza prezes związku piłkarskiego mistrzów świata z 2002 roku.

Brazylia jest najbardziej utytułowanym krajem na mistrzostwach świata. Aż pięć razy wygrywała mundial, ale ostatnio miało to miejsce w 2002 roku. Od tego czasu Canarinhos nawet nie stanęli na podium i tylko raz doszli do półfinału, choć prawie za każdym razem są wymieniani w gronie faworytów do końcowego triumfu. Podczas mundialu na własnej ziemi przegrali 1:7 z Niemcami, w 2018 roku przegrali z Belgią, a podczas zmagań w Katarze ulegli Chorwacji. Ostatni nieudany mundial poskutkował zwolnieniem Tite, który funkcję selekcjonera sprawował od 2016 roku. Tymczasowym szkoleniowcem został Ramon Menezes. Brazylia chce ściągnąć do siebie klasowego trenera, a wybór padł na Carlos Ancelottiego.

Włoski szkoleniowiec ma poprowadzić reprezentację Brazylii od czerwca 2024. Wtedy to wygasa jego umowa z Real Madryt. Informację miał potwierdzić prezes Brazylijskiego Związku Piłki Nożnej. Carlo Ancelotti obejmie Canarinhos tuż przed ważnym turniejem, jakim jest Copa America. Moim zdaniem jest odpowiednią osobą, która potrafiłaby zarządzać odpowiednio piłkarzami z Brazylii, którzy mają wyjątkowy temperament. To pod jego wodzą najbardziej w Realu Madryt rozwinęli się Vinicius Junior i Rodrygo.

BREAKING: Carlo Ancelotti will become new Brazilian national team head coach starting from June 2024. 🚨🟢🟡🇧🇷

CBF president Ednaldo just confirmed that Ancelotti will be new manager of Brazil “starting from Copa America 2024”.

Carlo will respect his contract at Real Madrid. pic.twitter.com/pu4AO9m5eZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023