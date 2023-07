Oficjalnie: Roberto Firmino wybrał popularny kierunek

Roberto Firmino jest kolejnym piłkarzem, który przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Brazylijczyk dołączy do Al Ahli, które awansowało do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Roberto Firmino został już oficjalnie piłkarzem beniaminka ligi saudyjskiej – Al Ahli. O tym ruchu mówiono już od kilku dni. Brazylijczyk nie przedłużył kontraktu z Liverpoolem, dlatego przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Roberto Firmino podpisał z klubem trzyletni kontrakt.

Jak donosi Fabrizio Romano, to nie koniec transferów beniaminka. Al Ahli monitoruje sytuację Sadio Mane. Jak wiadomo Senegalczyk nie spisał się najlepiej w Bayernie Monachium, a po konflikcie z Sane nie jest mile widziane w szatni. Saudyjski klub będzie starał się ściągnąć Mane do siebie, ale wciąż czeka na odpowiedź piłkarza.

Understand Saudi clubs are pushing to sign Sadio Mané from Bayern. 🔴🇸🇦

Told Al Ahli are insisting in the last few days as they want to reunite Roberto Firmino and Sadio Mané. 🟢 #AlAhli

There’s interest also from other clubs but still waiting to hear for player’s intention. pic.twitter.com/QeD0Qj0JiM

