Oficjalnie: Davide Frattesi wybrał Inter

Za nami najgłośniejsza saga transferowa we Włoszech w trwającym okienku. Davide Frattesi wybrał Inter. O pomocnika zabiegało sporo klubów, ale najlepszą ofertę przedstawili Nerazzurri. Zawodnik podpisał pięcioletni kontrakt. Inter wypożyczył Frattesiego z obowiązkiem wykupienia.

Davide Frattesi oficjalnie w Interze

Davide Frattesi to piłkarz o którego zabiegało sporo klubów, w tym czołówka Serie A. Najbardziej o podpis starali się Inter, Milan i Juventus. Po bardzo dobrym sezonie w Sassuolo reprezentant Włoch stał się niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnego transferu wiele mediów łączyło Davide z Interem. Nawet sam agent piłkarza przyznał, że finalista Ligi Mistrzów był dla Frattesiego priorytetem. Dyrektor sportowy Sassuolo, który wycenił Davide na 35 – 40 milionów euro, potwierdził także zainteresowanie ze strony Romy.

Inter za 23-latka zapłaci 25 milionów euro, a także oddać Samuele Mulattieriego. Po rocznym wypożyczeniu Frattesiego, Inter będzie miał obowiązek zakupienia piłkarza. Co ciekawe, aż 30% z kwoty do 5 milionów ma otrzymać za ten transfer Roma. Młody napastnik, który został włączony do transakcji ma za sobą całkiem udany sezon w Serie B w barwach Frosinone. W 29 meczach strzelił 12 goli i udało mu się wywalczyć awans. Transfermarkt wycenia Samuele na 4,5 miliona euro. Davide Frattesi z Interem związał się pięcioletnią umową, na mocy której będzie zarabiał 2,6 miliona euro netto rocznie i będzie występował z numerem 16. To drugi transfer Interu w letnim okienku transferowym, wcześniej do stolicy Lombardii trafił Marcus Thuram.

Davide Frattesi will sign five year deal at Inter on €2.8m net salary per season — told he will wear shirt number 16. ⚫️🔵 #Inter pic.twitter.com/FbRIJRLYbU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

Davide Frattesi niesamowitym wzmocnieniem

Davide Frattesi to piłkarz wyróżniający się zdecydowanie w Serie A. Jak na takiego zawodnika, Inter zapłacił promocyjną cenę. Davide Frattesi ma załatać dziurę w środku pola, jaka powstała po odejściu Marcelo Brozovica. Włoch odmłodzi też kadrę Nerazzurrich. Bardzo dobrze rozumie się z Barellą – kluczowym piłkarzem Interu, co widać podczas spotkań reprezentacji Włoch.

Davide Frattesi – sylwetka piłkarza

Davide Frattesi swoją przygodę z piłką nożna rozpoczynał w Rzymie, w którym się urodził. Jako junior grał w Lazio, a następnie w Romie. W 2017 roku Wilki sprzedały Frattesiego Sassuolo za kwotę 5 milionów euro, zachowując sobie procent od przyszłej sprzedaży. Następnie został wypożyczany do Ascoli, Empoli i Monzy, gdzie zdobywał cenne doświadczenie. Dopiero od sezonu 2021/2022 mógł liczyć na grę w Sassuolo i zadebiutował wtedy w Serie A. W pierwszym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech strzelił cztery bramki i zanotował trzy asysty. Miniona kampania także była bardzo dobra w wykonaniu Włocha. W 36 meczach trafiał do siatki siedem razy. Frattesi jest także sześciokrotnym reprezentantem Włoch. Podczas czerwcowego zgrupowania znalazł się w wyjściowym składzie w każdym ze spotkań play-offów Ligi Narodów i strzelił bramkę w starciu z Holandią.

Fot. Pressfocus