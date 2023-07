Jarosław Kubicki piłkarzem Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok zbroi się przed nowym sezonem. Do Dumy Podlasia dołączył Jarosław Kubicki, który jest piątym poważnym wzmocnieniem. 27-latek trafił do zespołu jako wolny agent.

Jarosław Kubicki oficjalnie w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok może pochwalić się dokonaniem piątego solidnego wzmocnienia w tym sezonie. Do Dumy Podlasia trafił były zawodnik Lechii Gdańsk – Jarosław Kubicki. Jak poinformował klub, piłkarz podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Pomocnik będzie grał z numerem 14. Jagiellonia pozyskała solidnego zawodnika ograne w Ekstraklasie za darmo. Kubicki po tym jak Lechia Gdańsk spadła do 1. ligi rozwiązał kontakt i był wolnym agentem.

Nowy na pokładzie 🆕 Jarosław Kubicki w Jagiellonii❗️ Pomocnik związał się z Żółto-Czerwonymi dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o sezon 🖊️. Będzie grał z numerem 1⃣4⃣. Jarek, witamy w Jadze! Życzymy samych sukcesów 🟡🔴.#ŻółtoCzerwoni — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) July 5, 2023

Kolejne wzmocnienie Jagiellonii

Jagiellonia próbuje od kilku sezonów nawiązać do poziomu, jaki reprezentowała walcząc o mistrzostwo Polski. Włodarzom co jakiś czas udawało się dokonać bardzo dobrego transferu (Carioca, Gual), ale Duma Podlasia w dalszym ciągu bazowała na wyróżniających się jednostkach, których nie było zbyt wiele. Po pożegnaniu kilku piłkarzy, rozpoczęła transferową ofensywę. Do klubu trafili już Dominik Marczuk (Stal Rzeszów), Amifico Pululu (Greuther Furth), Adrian Dominguez (Ponferradina) i Jose Naranjo (Ponferradina).

