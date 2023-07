Angel Di Maria wraca do Portugalii. Zostanie zawodnikiem Benfiki!

Czas na powrót do miejsca w którym Angel Di Maria wypłynął na szerokie wody. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Benfica dopina ostatnie szczegóły transferu i niebawem oficjalnie ogłosi Argentyńczyka jako swojego piłkarza.

Benfica Lizbona słynie z promocji młodych zawodników. Potrafią sprzedawać ich za duże pieniądze. Trzej najdrożej sprzedani piłkarze z klubu mieli mniej niż 23 lata. Najwięcej pieniędzy dostali za Joao Felixa, który latem 2019 roku trafił do Atletico za 127 milionów euro. Kolejni zawodnicy odchodzili sezon temu do Premier League. Enzo Fernandez za 121 milionów euro przeniósł się do Chelsea, a Darwin Nunez kosztował Liverpool 80 milionów euro. Tym razem Benfica postawiła na doświadczonego gracza, który w przeszłości reprezentował już ich barwy. Di Maria trafił do klubu z Portugalii w 2007 roku za 8 milionów euro, mając zaledwie 19 lat.

Ángel Di Maria to Benfica, here we go! Verbal agreement revealed two weeks ago, now completed and sealed. Done deal 🔴🦅🇦🇷 #Benfica

Documents are ready — it will be signed later today, Benfica are preparing the official presentation for Di Maria.

Contract valid until June 2024. pic.twitter.com/7OzBZUSV78

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023