Xavi Simons blisko dołączenia do PSG

Kang-in Lee został pierwszym transferem PSG przed startem nowego sezonu. Jak donosi Fabrizio Romano, paryżanie są blisko kolejnej zaskakującej transakcji. Tym razem w kręgu ich zainteresowań znalazł się Xavi Simons.

W 2011 roku PSG przejął Nasser Al-Khelaifi. Od tego momentu zespół z Paryża przyzwyczaił nas do wydawania sporych pieniędzy na piłkarzy dołączających do ekipy obecnego Mistrza Francji. Klub z Ligue 1 opuścił między innymi Leo Messi oraz Sergio Ramos. Niepewnie spoglądamy również na przyszłość Kyliana Mbappe oraz Neymara. Wygląda na to, że PSG przybrało inna strategie i woli budować zespół na młodych piłkarzach z potencjałem, niż jak miało to miejsce dotychczas kupować wielkie nazwiska za grubą kasę. Po transferze Kanga-in Lee, przyszedł czas na Xaviego Simonsa. Holender był piłkarzem PSG. W 2022 roku przeniósł się do PSV ale klub z Francji zawarł klauzulę kupna piłkarza w wysokości 6 milionów euro. Paris Saint-Germain właśnie ją aktywowało.

EXCL: Paris Saint-Germain have now decided/communicated that they will activate €6m buy back clause for Xavi Simons ✨🇳🇱 #PSG

Now it’s only up to the player.

Understand buy back clause expires on July 31.

Xavi has to communicate within 25 days whether he accepts PSG or not. pic.twitter.com/qZ4duG8r6w

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023