Luis Enrique nowym trenerem PSG!

Dziś dowiedzieliśmy się, że PSG zwolniło swojego trenera Christopha Galtiera. Paryżanie nie tracą czasu i już oficjalnie znamy jego następce. Jak informują media nowym trenerem klubu został Luis Enrique.

Wygląda na to że Paris Saint-Germain planuje zmienić filozofie budowania składu i od nowego sezonu zaczną stawiać na młodych, dobrze zapowiadających się piłkarzy. Klub ogłosił, że ich nowym trenerem został Luis Enrique, który w tej roli powinien wypaść pozytywnie. Piłkarze pod rządami Enrique rozwijają skrzydła, a sam Hiszpan nie boi się stawiać na młodzież.

Poprzednim trenerem paryżan był Christophe Galtier. Drużyna PSG nie prezentowała się najlepiej za jego kadencji. Co prawda zostali mistrzem Francji, ale o miano mistrza musieli walczyć do ostatnich kolejek. W ostatnich latach Paris Saint-Germain przyzwyczaił nas, że wygrywa Ligue 1 długo przed końcem sezonu ze sporą zaliczką punktową. Wydaję się że roszada na stanowisku trenera jest dobrym ruchem. A nazwisko Luisa Enrique budzi większy szacunek wśród piłkarzy, z czym w ostatnich latach też były problem.

PSG present Luis Enrique as their new coach 📸 pic.twitter.com/PQf6R1tM0a

