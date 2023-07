Lech Poznań domyka transfer Miha Blazica

Lech Poznań po ściągnięciu do siebie Anderssona nie przestaje inwestować w obronę. Do drużyny ma dołączyć Miha Blazic. Zawodnik w czwartek przejdzie testy medyczne i jeżeli nie będzie przeciwskazań, to zostanie nowym piłkarzem Kolejorza.

Transfer Mihy Blazica na ostatniej prostej

Lech Poznań finalizuje transfer kolejnego obrońcy. Do drużyny ma dołączyć Miha Blazic, który w czwartek przejdzie testy medyczne. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwskazań, to wkrótce podpisze dwuletnią umowę z Kolejorzem. Będzie to kolejny obrońca, który trafi do Lecha Poznań. Wcześniej klub ze stolicy Wielkopolski zasilił Andersson.

ℹ️ Stoper Miha Blažič właśnie wylądował w Polsce i jutro z samego rana rozpocznie testy medyczne. Jeśli nie będzie przeciwskazań, to podpisze dwuletni kontrakt z Lechem Poznań. pic.twitter.com/BpLyiXia2S — Lech Poznań (@LechPoznan) July 5, 2023

Blazic z przeszłością w Ligue 1

Miha Blazic to doświadczony stoper. Ma 30 lat, a na swoim koncie ma nawet sezon spędzony w Ligue 1. W poprzedniej kampanii grał w barwach Angers, a w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji strzelił nawet dwa gole. Wcześniej występował w Ferencvarosie, który regularnie melduje się w europejskich pucharach. Przed trafieniem do węgierskiego klubu grał w rodzimej lidze w dwóch zespołach – Domzale i Koper. Miha Blazic jest także wielokrotnym reprezentantem Słowenii.

Noty Blażicia z L'equipe za wszystkie rozegrane mecze. Skala 1-10, wyjściowa jest 5. pic.twitter.com/iIXzwu9BUZ — Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) July 5, 2023

Fot. Pressfocus