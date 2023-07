Asensio i Skriniar oficjalnie w PSG

Marco Asensio i Milan Skriniar zostali w czwartek oficjalnie zaprezentowani jako piłkarze PSG. Paryżanie dokonują rozsądnych transferów i po raz kolejny będą starać się o triumf w Lidze Mistrzów.

Marco Asensio i Milan Skriniar piłkarzami PSG

Paris Saint-Germain ogłosiło wczoraj przybycie nowego trenera – Luisa Enrique, a dzisiaj zaprezentowało dwóch nowych piłkarzy. Mało kto mógłby się spodziewać, że tacy zawodnicy jak Marco Asensio i Milan Skriniar będą do wyciągnięcia za darmo. Obaj nie dogadali się ze swoimi klubami i trafili do stolicy Francji jako wolni agenci. Marco Asensio podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku.

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Marco Asensio. The Spanish forward joins the Parisian club on a three-year deal through to June 2026.#WelcomeAsensio https://t.co/TtYQUGK3mW — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 6, 2023

Milan Skriniar związał się z PSG na dłuższy okres. Były obrońca Interu podpisał umowę do 2028 roku.

🆕✍️ Paris Saint-Germain are delighted to announce that Milan Škriniar has signed a five-year deal with the club. The Slovak defender’s contract runs until 30 June 2028.#WelcomeŠkriniar https://t.co/4tlU6H52Zk — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 6, 2023

Skriniar i Asensio mogą decydować o sile PSG

Milan Skriniar w Interze niesamowicie się rozwinął, a od kilku lat jest czołowym obrońcą Serie A. Szybko doskakuje do przeciwnika, dysponuje niesamowitymi warunkami fizycznymi i potrafi dobrze wyprowadzić piłkę. Skriniar nie może dobrze wspominać końcówki sezonu. Nabawił się kontuzji i nie mógł pomóc Interowi w finale Ligi Mistrzów.

Marco Asensio od lipca 2015 roku związany był z Realem Madryt. Wielu ekspertów widziało w nim przyszłą gwiazdę Królewskich. Asensio szybko się rozwinął i zdobywał ładne bramki, ale nie grał na tyle dobrze, aby na stałe być pierwszym wyborem w Realu. W minionej kampanii doskonale odnajdywał się w roli zmiennika. W La Liga strzelił dziewięć bramek i zanotował sześć asyst.

Fot. PSG Official Site