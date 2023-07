Iga Świątek vs Petra Martic – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 100.0 Wimbledon 2023 Iga Świątek wygra z Petrą Martić 1 Obstaw

Iga Świątek póki co idzie jak burza przez Wimbledon. Choć trawiasta nawierzchnia nie jest jej najmocniejszą stroną, to liderka światowego rankingu pokazuje, że poczyniła postęp w tej materii. W dwóch pierwszych meczach w Londynie straciła zaledwie 6 gemów! Czas na trzecią rundę Wimbledonu 2023 dla Polki. Iga Światek vs Petra Martic typy bukmacherskie i obstawianie poniżej w artykule.

🔥 Uwaga, specjalna promocja bukmacherska na mecz Świątek vs Martic 🔥

‼️Kurs 100.0 na wygraną Igi z Martic – TYLKO DLA NOWYCH GRACZY LEGALNEGO, POLSKIEGO BUKMACHERA BETFAN‼️

ℹ️ Szczegóły promocji ➡️ https://futbolnews.pl/swiatek-kurs-100



Otwórz konto z kodem GRAMGRUBO

Link do rejestracji ➡️ https://futbolnews.pl/betfan-bonus Wpłać dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon za 38 zł Następnie zagraj kupon SOLO za 2 zł na wygraną Świątek z Martic po kursie 100.0 ze specjalnego zdarzenia – W TYM MIEJSCU Jeśli Świątek wygra z Martic, zgarniesz 176 zł na KONTO GŁÓWNE!

Iga Świątek vs Petra Martic – typy bukmacherskie

To że Iga Świątek wygra w meczu z Petrą Martic nie trzeba wielu przekonywać. Tak więc powyższa promocja na wygraną Polki po kursie 100.00 brzmi bardzo dobrze. Triumfatorka Rolanda Garrosa rywalizowała z Chorwatką w swojej karierze już dwa razy… i dwa razy była to dominacja. Dwa lata temu pozwoliła swojej przeciwnicze ugrać 4 gemy, natomiast w tegorocznym pojedynku zaledwie 3.

Naturalnie nie mierzyły się jeszcze na trawie, ale w tym roku Iga pokazuje, że i to jej nie przeszkadza, żeby czuć się fantastycznie na korcie. Dotychczas w ostatnich tygodniach rozegrała 5 spotkań na tej nawierzchni i wszystkie wygrała. Przegrała tylko jednego seta w swoim pierwszym meczu w Bad Homburg.

Choć naturalnie Martic to najlepsza rywalka, z jaką dotychczas Idze przyjdzie się mierzyć na trawie w tym roku. To jednak porównując przytoczone liczby Polki do tych Chorwatki, widzimy znaczną przewagę liderki rankingu WTA. Martic w obecnym sezonie na trawie ma bilans 5 wygranych spotkań oraz 2 porażek, w sumie oddając 6 setów. Na co warto zwrócić uwagę, że już w drugiej rundzie Wimbledonu miała problemy, gdzie przegrała seta z Diane Parry notowaną na 96. miejscu w rankingu WTA.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Jeżeli masz już konto na Betfan i nie możesz skorzystać z promocji na wygraną Świątek po kursie 100.00, to i tak jak widać po powyższych danych warto obstawiać Polkę. Oczywiście czyste zwycięstwo to za mały kurs, ale są przesłanki, że to będzie po prostu kolejna egzekucja ze strony naszej reprezentanki. Dlatego proponujemy jej wygraną różnicą co najmniej 8 gemów po kursie 2.13.

Zapowiedź meczu Iga Świątek vs Petra Martic

Iga Świątek nie miała jeszcze w swojej karierze roku, w którym wygrałaby pięć meczów na trawie. To bardzo dobry prognostyk przed całym Wimbledonem! Oba pierwsze mecze Polka wygrała bardzo gładko i bez żadnych problemów. Choć Martic będzie jej najtrudniejszą rywalką w obecnym sezonie na tej nawierzchni, to nie znaczy, że liderka nie mierzyła się już z zawodniczkami o podobnym poziomie. Wystarczy wspomnieć pokonanie Lin Zhu, która jest 34. w rankingu WTA, czyli tylko o 5 oczek niżej niż Chorwatka… a ta wygrana Idze przyszła gładko, bo oddała tylko cztery gemy.

Pomijając pierwszy premiowy mecz Polki na trawie w tym roku, to dwa poprzedzające Wimbledon również były swego rodzaju spacerkiem. Oddawała w nich odpowiednio 4 gemy z Teichmann oraz 5 z Blinkovą. Maszyna!

Kogokolwiek nie porównamy do Igi z cyklu WTA, to nie będzie to porównanie zbliżone w liczbach. Może ewentualnie z Sabalenką czy Rybakiną… ale do tego jeszcze daleka droga. Petra Martic choć ma dobry rok na trawie, to zdarzają się jej momenty słabości. Petra Martic w obu meczach Wimbledonu przegrała po secie. Mówimy o spotkaniach, w których Chorwatka była faworytką, ale teraz role się zmieniają i to jak bardzo. Mało tego, bo w 2. rundzie Martic męczyła się z Parry, której doświadczenie na kortach trawiastych to 10 meczów w życiu.

W tenisie dużą rolę odgrywa mentalność i w tym aspekcie Iga Świątek często wygrywa już przed meczem. Nie inaczej może być teraz, skoro przy dwóch potyczkach obu pań w karierze Martic nie miała żadnych argumentów. Patrząc na ostatnie dyspozycje obu zawodniczek trudno spodziewać się teraz innego scenariuszu jak kontrolowana wygrana Polki.

Kursy bukmacherskie Iga Świątek vs Petra Martic

Po powyższej zapowiedzi oraz analizie chyba nikt się nie spodziewa porażki Igi Świątek. Pytaniem nie jest czy Polka wygra, ale z jaką przewagą. Poniżej przedstawiamy kursy bukmacherskie na mecz Igi Świątek z Petrą Martić pod czyste zwycięstwo oraz z handicapami gemowymi oraz setowymi.

Zdarzenie Iga Świątek Petra Martić Zwycięzca 1.02 12.50 Handicap gemowy -7,5 / +7,5 2.13 1.67 Handicap setowy -1,5 / +1,5 1.14 4.85

Gdzie obstawiać Świątek vs Martić na Wimbledonie

Jak już prędzej wspominaliśmy, jeżeli nie masz jeszcze konta u legalnego, polskiego bukmachera Betfan, to wydaje się, że teraz do tego będzie idealna okazja. Dlaczego? Ponieważ te zakłady sportowe oferują specjalną promocję na start, w której można zagrać wygraną Igi Świątek w tym meczu po kursie 100.00 zamiast 1.02!

Polecamy bukmachera Betfan, u którego na start pod obstawianie Świątek vs Martić czeka atrakcyjna oferta. Stawiasz 2 PLN na wygraną Igi Świątek i jeżeli zdarzenie wejdzie, do na konto główne do wypłaty dostajesz 176 PLN. Tutaj dowiesz się więcej: https://futbolnews.pl/swiatek-kurs-100

Otwórz konto z kodem GRAMGRUBO

Link do rejestracji ➡️ https://futbolnews.pl/betfan-bonus Wpłać dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon za 38 zł Następnie zagraj kupon SOLO za 2 zł na wygraną Polski z Mołdawią po kursie 100.0 ze specjalnego zdarzenia – W TYM MIEJSCU Jeśli Polska wygra z Mołdawią, zgarniesz 176 zł na KONTO GŁÓWNE!

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek vs Petra Martic

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy w Polsacie Sport oraz w aplikacji legalnych bukmacherów Betclic, STS i Superbet. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Polsat Sport Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji Betclic Betclic Przejdź do transmisji

fot. PressFocus