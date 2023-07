Zaskakujący kierunek dla Gutkovskisa! Napastnik zagra w Korei

Jak donoszą media Vladislavs Gutkovskis już niebawem może zmienić barwy i obrać zaskakujący kierunek. Usługami napastnika mistrza Polski interesuje się klub z K League 1, a mianowicie Daejeon Hana Citizen.

Gutkovskis ważną postacią Rakowa w zeszłym sezonie

Vladislavs Gutkovskis w zeszłym sezonie był kluczowym napastnikiem drużyny z Częstochowa. Przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Ekstraklasy przez klub. Łotysz znany jest gry na Polskich boiskach. W 2016 roku trafił do Termaliki. Przez cztery lata pobytu w Niecieczy dał się zauważyć skautom z Rakowa, a ci zainteresowani jego osoba dopięli transfer w 2020 roku. Przez trzy lata reprezentowania barw Medalików rozegrał 90 meczów oraz zanotował 24 trafienia.

Jego dobra postawa w ostatnim sezonie zaowocowała zainteresowaniem się ze strony zagranicznych klubów. Widząc to Raków Częstochowa zawczasu sprowadził do klubu Łukasza Zwolińskiego z Lechii Gdańsk, zabezpieczając się przed ewentualnym odejściem swojego napastnika. Daejeon Hana Citizen zaproponował 800 tysięcy euro, plus ewentualne bonusy. Portal Transfermarkt wycenia Vladislavsa Gutkovskisa na 1.000.000 euro.

Raków pozostaje mocny

Mimo odejścia Gutkovskisa do Daejeon Hana CItizen, Raków Częstochowa ambitnie podchodzi do rozpoczęcia nowego sezonu i jest bardzo aktywny podczas letniego okna transferowego. Do drużyny aktualnego mistrza Polski dołączyli już między innymi Stratos Svarnas, Adnan Kovacević, czy chociażby Dawid Drachal.

Więcej o letnich wzmocnieniach popularnych Medalików przeczytasz w tekście: ,,Raków wzmacnia się przed nowym sezonem – Svarnas, Kovacević”. Do ekipy spod Jasnej Góry przymierzany jest również John Yeboah. Transfer skrzydłowego ze Śląska Wrocław ma opiewać na kwotę ok 1,5 miliona euro. Więcej o tym ruchu transferowym możesz przeczytać w osobnym tekście poświęconym Niemcowi.

Fot. PressFocus