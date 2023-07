Oficjalnie: AC Milan podpisał kontrakt z nowym piłkarzem

Milan na finiszu ostatniego sezonu zajął 4. miejsce w lidze, co daje awans do rozgrywek Ligi Mistrzów. Drużyna z Mediolanu zameldowała się w półfinale tych rozgrywek. Wyeliminował ich lokalny rywal, czyli Inter. Rossoneri chcą powtórzyć sukces z zeszłego roku i przed startem nowego sezonu sprowadzili Luke Romero, który jest już trzecim wzmocnieniem klubu.

Milan się zbroi przed startem nowego sezonu

Zespół z San Siro może zaliczyć do udanych poprzednie rozgrywki. 4 miejsce w Serie A, Superpuchar Włoch oraz półfinał Ligii Mistrzów gdzie w obu tych rozgrywkach musieli uznać wyższość Interu Mediolan, każe nam twierdzić, że Milan może pozytywnie pozytywnie wyczekiwać startu nowego sezonu. Do zespołu w letnim oknie transferowym dołączyli już 31-letni Marco Sportiello, który trafił z Atalanty oraz 27-letni Ruben Loftus-Cheek z Chelsea. Jak podaje oficjalny komunikat klubu z Mediolanu ich nowym zawodnikiem został 18-letni Luka Romero.

Luka Romero wschodząca gwiazda młodego pokolenia

Romero urodził się 18 listopada 2004 roku w mieście Durango w Meksyku. Jako dziecko przeniósł się do Hiszpanii gdzie rozpoczął swoją przygodę z piłką. Jego pierwszym klubem była Formentera. Gdy miał 15 lat zainteresowała się się nim Mallorca, gdzie grał w młodzieżowych drużynach zespołu z Hiszpanii. W 2020 roku rozegrał swój pierwszy mecz w drużynie seniorów Mallorki przeciwko Villarealowi. Miał wtedy zaledwie 15 lat i 219 dni, co czyni go najmłodszym piłkarzem jaki zadebiutował na boiskach La Liga. Rok później w lipcu, za 1.000.000 euro przeniósł się do Lazio. Dla rzymian rozegrał 21 spotkań w których strzelił 2 gole.

Luka Romero jest również młodzieżowym reprezentantem Argentyny. Łącznie we wszystkich strzeblach wiekowych swojego kraju rozegrał 10 meczów i zdobył 2 trafienia. W kadrze seniorów jeszcze nie zagrał. Piłkarz po minionym sezonie nie zdecydował się przedłużyć swojego kontraktu z Lazio, przez co był wolnym zawodnikiem, na czym skorzystał Milan.

Fot. AC Milan Official Site