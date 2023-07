Oficjalnie: Xhaka opuszcza Arsenal. Zagra w Bayerze Leverkusen

Granit Xhaka od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem opuszczenia Arsenalu. Po długich spekulacjach transfer w końcu doszedł do skutku. Oficjalna strona Bayeru Leverkusen zaprezentowała Szwajcara jako ich nowego zawodnika.

Xhaka opuszcza Premier League po siedmiu latach

Szwajcarski pomocnik opuszcza Kanonierów po siedmiu latach spędzonych na The Emirates. Do Anglii trafił w 2016 roku za kwotę 45.000.000 euro z Borussii Mönchengladbach. Przez całą kadencje spędzoną w Arsenalu dał się poznać jako charakterny gracz oraz walczak na boisku, rozgrywając dla klubu 297 spotkań, strzelając 11 goli oraz notując 22 asysty. Jednak to ostatni sezon w Arsenalu okazał się jego najlepszym. Był jednym z czołowych piłkarzy w świetnie dysponowanej drużynie The Gunners, co spotkało się z uwielbieniem kibiców.

Official, confirmed. Granit Xhaka leaves Arsenal and joins Bayer Leverkusen on permanent deal. 🔴⚫️ #Bundesliga €25m fee, five year contract. Xabi Alonso, crucial factor to make it happen. pic.twitter.com/lDCIMfr6eP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

Arsenal gotowy na odejście Granita Xhaki

Pomimo opuszczenia Kanonierów przez Szwajcara, Arsenal wydaję się lepszy w linii pomocy przed startem nowego sezonu. Granit Xhaka był podstawowym piłkarzem środka pola, jednak w jego miejsce przyszli Kai Havertz z Chelsea oraz Declan Rice z West Hamu United, którzy byli gwiazdami w swoich poprzednich zespołach. W nowym sezonie The Gunners z pewnością będzie brany pod uwagę jako pretendent do końcowego triumfu w rozgrywkach ligowych.

Powrót do Bundesligi

Granit Xhaka rozpoczął swoją karierę w FC Basel. W seniorskiej drużynie zadebiutował w 2012 roku. Dla szwajcarskiego klubu rozegrał 67 meczów, strzelił 3 bramki i zanotował 7 asyst. Następnie za kwotę 8.500.000 euro przeniósł się do Borussii Mönchengladbach, gdzie zagrał w 140 spotkaniach, na listę strzelców wpisał się 9 razy oraz zaliczył 8 asyst. Po siedmiu latach spędzonych na The Emirates, Xhaka bardzo się rozwinął i dziś jako 30-letni zawodnik będzie solidnym wzmocnieniem w ekipie Bayeru.

Fot. Bayer Leverkusen official