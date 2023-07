Tottenham wybierze między Tapsobą, a van de Venem

Tottenham szuka środkowego obrońcy, a swoją uwagę skierował na Bundesligę. Obserwuje niezwykle obiecujących graczy, którzy mają potencjał, aby bez problemu poradzić sobie w Premier League. Mowa o Edmondzie Tapsobie i Mickym van de Venie.

Tottenham jest po rozczarowującym sezonie. Koguty zajęły dopiero ósme miejsce w Premier League i nie zagrają w europejskich pucharach. Odległa pozycja jest konsekwencją bardzo słabej gry w obronie. Tottenham w rozgrywkach ligowych stracił aż 63 bramki. Jest to jeden z najgorszych wyników w całej lidze. Gorsi są tylko Southampton, Leeds, Leicester (spadkowicze), Nottingham i Bournemouth. Tottenham definitywnie kupił już Pedro Porro, jako wzmocnienie defensywy. Teraz rozgląda się za kimś, kto mógłby wypełnić lukę na środku obrony.

Tottenham często grał trójką środkowych obrońców, dlatego szuka kandydata na tę pozycję. Wybór miał paść na Tapsobą albo van de Vena. Edmond był od dłuższego czasu na szczycie listy życzeń Kogutów. Piłkarz Bayeru Leverkusen wciąż jest młody – ma 24 lata, a rozegrał już 3,5 sezonu w Bundeslidze, stając się jednym z czołowych defensorów ligi.

Tottenham interesuje się także dużo młodszym Mickym van de Venem. Obrońca zasilił Wolfsburg dwa lata temu. Wilki kupiły go z Volendam za 3,5 mln euro. Pierwszy sezon spędził głównie na ławce rezerwowych, ale poprzednia kampania była znakomita w jego wykonaniu. 22-latek rozegrał 33 mecze ligowe, w których udało mu się strzelić bramkę i zanotować asystę. Przez Transfermarkt jest wyceniany na 30 milionów euro. Tottenham wciąż nie dokonał wyboru, a ważne będą aspekty finansowe.

Edmond Tapsoba remains in Tottenham list as talks are still ongoing. He's always been top target as new CB. ⚪️ #THFC

Spurs are now working on both van de Ven & Tapsoba deals; up to the club to decide who they want to sign, also based on financial package. pic.twitter.com/ZAD3qbXOze

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023