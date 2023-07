Serie A wydłuży doliczony czas gry

Koncepcja dłuższego doliczonego czasu gry testowanego na mundialu w Katarze spodobała się Włochom. Od przyszłego sezonu w Serie A sędziowie będą szli tą samą drogą. Informację podała między innymi La Gazzetta dello Sport.

Mecze Serie A będą dłuższe

Jak podają włoskie media, od przyszłego sezonu mecze Serie A będą dłuższe. Wszystko za sprawą większej ilości doliczanych minut do końcowego czasu gry. Włoscy arbitrzy mają przedłużać zmagania tak samo jak miało to miejsce podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Normą było wówczas przedłużanie pierwszej czy drugiej połowy o 8-9 minut. Liga chce tym samym zwiększyć efektywny czas gry, który do tej pory wynosił około 54 minuty.

Kiedy startuje Serie A?

Znany jest już terminarz Serie A. Liga wystartuje 20 sierpnia. Zmagania z włoskich boiska można śledzić na Eleven Sports. Obecnie włoskie kluby zbroją się przed startem sezonu i liczą, na powtórzenie znakomitych wyników w europejskich pucharach.