TOP 5 najdroższych transferów w Bundeslidze 2023/2024

Letnie okno transferowe ruszyło 1 lipca. Kluby z całego świta ruszyły na zakupy. Nie inaczej jest w Bundeslidze, gdzie ich przedstawiciele również się wzmacniają. Oto lista TOP 5 najdroższych transferów Bundesligi w letnik oknie transferowym.

Bundesliga robi rozsądne zakupy

Zespoły w Bundeslidze dokonują rozsądnych transferów. Z roku na rok liga ta wchodzi na coraz wyższy poziom. Niemieckie kluby potrafią wypromować młodych piłkarzy ale, również mądrze uzupełniają braki w swoich szeregach. Najmocniejszymi graczami na rynku transferowym są oczywiście Bayern Monachium, Borussia Dortmund i RB Lipsk. Jak do tej pory to ten ostatni klub jest królem zakupów i dokonali najwięcej drogich transferów. Warto dodać, że drużyna z Lipska zarobiła niemałe pieniądze na piłkarzach opuszczających ich. Są to między innymi Christopher Nkunku który za 60 mln euro trafił do Chelsea oraz Dominik Szoboszlai który przeniósł się do Liverpoolu za 70 mln euro.

Bundesliga TOP 5 najdroższych transferów

1. Felix Nmecha – Borussia Dortmund 3o mln euro (Wolfsburg)

2. Denjamin Sesko – RB Lipsk 24 mln euro (RB Salzburg)

3. Christoph Baumgartner – RB Lipsk 24 mln euro (Hoffenheim)

4. Nicolas Seiwald – RB Lipsk 20 mln euro (RB Salzburg)

5. Granit Xhaka – Bayer Leverkusen 15 mln euro (Arsenal)

Najdroższe transfery w pozostałych ligach

Fot. BVB official site