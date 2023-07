TOP 5 najdroższych transferów w La Liga 2023/2024

Letnie okienko transferowe wzbudza sporo emocji. Największe kluby z La Liga nie popisały się w Lidze Mistrzów, dlatego dokonują solidnych wzmocnień. Obecnie to Real Madryt może sobie pozwolić na największe wydatki. Oto lista TOP 5 najdroższych transferów w La Liga w trwającym letnim okienku transferowym.

Real Madryt i Barcelona znowu chcą wrócić na szczyt

Jeszcze nie tak dawno to mecze Realu Madryt z Barceloną wzbudzały niezwykłe emocje. Po odejściu z tych klubów gwiazd takich jak Ronaldo czy Messi, popularność El Clasico spadała. Obniżał się też poziom rozgrywek, co pokazała tegoroczna edycja Ligi Mistrzów. Duma Katalonii nie wyszła nawet z grupy. La Liga ponownie chce, aby to jej drużyny królowały w Europie.

La Liga: TOP 5 najdroższych transferów

Oto lista TOP 5 najdroższych transferów w La Liga, dokonanych w letnim okienku transferowym:

Jude Bellingham – Real Madryt 103 mln euro (Borussia Dortmund) Antoine Griezmann – Atletico Madryt 20 mln euro (Barcelona) Arda Guler – Real Madryt 20 mln euro (Fenerbahce) Loic Bade – Sevilla 12 mln euro (Rennes) Luis Suarez – Almeria 8 mln euro (Marsylia)

Obstaw transfery w BETFAN

Najdroższe transfery w pozostałych ligach

TOP 5 najdroższych transferów w Serie A 2023/2024

TOP 5 najdroższych transferów w Premier League 2023/2024

TOP 5 najdroższych transferów w Ligue 1 2023/2024

TOP 5 najdroższych transferów w Bundeslidze 2023/2024

TOP 5 najdroższych transferów w Ekstraklasie 2023/2024

Fot. Pressfocus