Van der Sar w ciężkim stanie. Holender wylądował w szpitalu

Dramatyczne informacja dotarła do nas z Holandii. Ajax Amsterdam wydał oficjalny komunikat w którym przekazał, że ich były dyrektor sportowy, Edwin van der Sar doznał wylewu krwi do mózgu i trafił do szpitala.

Edwin van der Sar w szpitalu

Jak donoszą media, van der Sar przebywał na wakacjach w Chorwacji gdzie jego stan zdrowia się pogorszył. Doznał wylewu krwi do mózgu. Na szczęście szybko został przetransportowany do szpitala helikopterem. Holender doszedł już do siebie, jego stan zdrowia jest określany jako stabilny. Edwin van der Sar w po zawieszeniu butów na kołku został dyrektorem sportowym Ajaxu Amsterdam.

W maju tego roku zrezygnował ze stanowiska. Media spekulowały, że były bramkarz może trafić w roli dyrektora sportowego do klubu w którym spędził większość piłkarskiej kariery, czyli do Manchesteru United. Na Old Trafford poszukiwana jest osoba na to właśnie stanowisko. Podczas jego pracy w Ajaxie, klub 6 razy zdobył mistrzostwo Holandii. To właśnie za jego kadencji klub z Amsterdamu sprzedawał piłkarzy za największe pieniądze. Byli to Lisandro Martinez (57,37 mln euro), Matthijs de Ligt (85,5 mln euro), Frenkie de Jong (86 mln euro) oraz Antony (95 mln euro).

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition. Once there is more concrete information, an update will follow. Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Edwin van der Sar – kariera piłkarska

Holenderski bramkarz swoją karierę rozpoczął w Ajaxie dla którego rozegrał 312 meczów. W tym czasie z klubem wywalczył puchar Ligi Mistrzów, 5 razy wygrał Eredivisie oraz 2 razy Puchar Holandii. Następnie trafił do Juventusu gdzie zagrał 88 razy. Po dwóch sezonach spędzonych w Serie A, trafił do Premier League, gdzie zasilił szeregi Fulham. W Anglii na jego grę uwagę zwrócił Sir Alex Ferguson, dzięki czemu trafił do Manchesteru United. Dla Czerwonych Diabłów rozegrał 266 spotkań. Wygrał wówczas 4 razy mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. W 2011 roku zakończył karierę piłkarską.

Fot. PressFocus