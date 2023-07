Raków zmieni bramkarza, transfer Tsiftsisa kwestią czasu

Raków Częstochowa może wkrótce dokonać zmiany między słupkami. Jak donoszą polskie i greckie media, do drużyny mistrza Polski ma dołączyć Antonis Tsiftsis.

Antonis Tsiftsis zostanie nowym bramkarzem Rakowa Częstochowa

Według medialnych doniesień, Raków Częstochowa dokona zmiany między słupkami. Do klubu ma dołączyć grecki golkiper – Antonis Tsiftsis. Bramki mistrza Polski strzegł do tej pory Vladan Kovacevic. Jest to najbardziej wartościowy zawodnik naszej ligi i wkrótce ma zmienić barwy. Jak podają media, Raków Częstochowa otrzymał od Bayeru Leverkusen ofertę za Bośniaka w wysokości siedmiu milionów euro. Jest to atrakcyjna propozycja zarówno dla klubu jak i samego zawodnika, dlatego as mistrza Polski może wkrótce zmienić ligę. Antoni Tsiftsis ma zostać wypożyczony z opcją wykupu.

🚨 Antonis Tsiftsis zostanie nowym bramkarzem Rakowa Częstochowa. Wypożyczenie z opcją wykupu. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 8, 2023

Kim jest Antoni Tsiftsis

Wejść w buty Kovacevica będzie bardzo trudno. Bośniak wielokrotnie ratował Raków, a zainteresowanie Bayeru Leverkusen nie jest przypadkowe. Antonis Tsiftsis jest rok młodszy od Kovacevica, a więc jak na bramkarza jest młody (1999). Dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, ponieważ mierzy 191 cm. Poprzedni sezon nie był zbyt udany dla greckiego golkipera. Zagrał tylko w siedmiu ligowych spotkaniach w barwach Asteras Tripoli. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 0,5 mln euro.