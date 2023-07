Erik Exposito odejdzie ze Śląska Wrocław

Erik Exposito wkrótce opuści szeregi Śląska Wrocław. Napastnik ma trafić do Turcji za kwotę przekraczającą pół miliona euro. Miał także oferty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Azji.

Erik Exposito trafi do Turcji?

Jak donoszą media, Erik Exposito wkrótce opuści Śląsk Wrocław. Hiszpan był wyróżniającym się napastnikiem naszej ligi i od dłuższego czasu wzbudzał zainteresowanie różnych klubów. W letnim okienku transferowym starały się o niego drużyny z Azji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak podaje między innymi Tomasz Włodarczyk, Erik Exposito wkrótce dołączy do klubu z Super Lig. To właśnie klub z tureckiej Ekstraklasy zaoferował za napastnika najwięcej pieniędzy. Według Bartosza Wieczorka jest to kwota przekraczająca pół miliona euro. Niedawno Śląsk Wrocław opuścił także John Yeboah. Śląsk stracił kluczowych zawodników, ale zarobił na nich około 2 mln euro.

🚨Erik Exposito opuszcza Śląsk Wrocław. Słyszę, że oferta z Turcji zaakceptowana. Emiraty i Azja odrzucone. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 8, 2023

Erik Exposito – wyróżniający się napastnik

Erik Exposito jest wyróżniającym się napastnikiem w Ekstraklasie. Ostatni sezon był jednak najgorszym pod względem liczby strzelonych goli w jego wykonaniu. W polskiej lidze umieszczał piłkę w siatce tylko siedmiokrotnie, a kampanię wcześniej aż 11 razy pokonywał golkiperów Ekstraklasy. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na milion euro. Łącznie w swojej karierze zagrał 190 spotkań, w których strzelił 51 bramek i zanotował 18 asyst.

Fot. Pressfocus