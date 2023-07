Oficjalnie: David de Gea opuszcza Manchester United

Od roku trwała saga z przedłużeniem kontraktu Manchesteru United z Davidem de Geą. Jak donoszą media angielski klub nie dogadał się z Hiszpanem i oficjalnie można powiedzieć, że bramkarz opuszcza United po 12 latach spędzonych na Old Trafford.

David de Gea był pewnym punktem w drużynie z Manchesteru. Hiszpan trafił do United w 2011 roku z Atletico Madryt za 25 milionów euro. Przez te wszystkie lata wielokrotnie ratował skórę drużynie z Premier League. Hiszpana niewątpliwie można nazwać legendom klubu.

Rok temu na stanowisku managera w United zameldował się Erik ten Hag i już wtedy media spekulowały co do przyszłości 32-letniego bramkarza. Holenderski manager oczekiwał od bramkarza dobrych umiejętności gry nogami czego nie dostarczał mu Hiszpan. W ostatnich tygodniach wydawało się, że klub dogada się z bramkarzem. Tak się jednak nie stało. Od 1 lipca de Gea pozostaje wolnym zawodnikiem i z oficjalnych informacji wynika, że jego przygoda na Old Trafford dobiegła końca.

“I’d would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years”.

“I took incredible pride everytime I pulled on this shirt, the biggest club in the world”.

“Manchester will always be in my heart”.

David de Gea says goodbye 👋🏻🔴 pic.twitter.com/gzxZZk6fTr

