W 2021 UEFA stworzyła nowe rozgrywki, a mianowicie Ligę Konferencji. Są to zaraz po Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy, trzecie najbardziej prestiżowe zawody w europejskich pucharach. Jak podają media już 19 lipca zadebiutują kolejne rozgrywki.

Nowy format rozgrywek, premiera już niedługo

UEFA wraz z CONMEBOL zainicjowały nowy format rozgrywek, w których to zwycięzca Ligi Europy zmierzy się ze zdobywcą pucharu Copa Sudamericana. Są to rozgrywki na wzór Ligi Europy, lecz mają one miejsce w Ameryce Południowej. Można powiedzieć że będzie to Superpuchar pomiędzy Europą a Ameryką. Ostatnim zwycięzcą południowo-amerykańskiego pucharu została ekwadorska drużyna Independiente del Valle. Tak więc ich rywalem w pierwszym finale rozgrywek zostanie Sevilla. Klub z La Liga, 16 sierpnia zmierzy się w meczu o Superpuchar Europy ze zdobywcą Champions League, czyli Manchesterem City. Zespół z Hiszpanii będzie miał zatem okazję do zdobycia dwóch trofeów zaraz na początku nadchodzącego sezonu.

🏆 𝑻𝒉𝒆 𝑼𝑬𝑭𝑨-𝑪𝑶𝑵𝑴𝑬𝑩𝑶𝑳 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒉𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏𝒈𝒆!@EuropaLeague winners @SevillaFC will host CONMEBOL @Sudamericana champions @IDV_EC on 19 July! The Club Challenge is part of the expansion of UEFA's expansion of cooperation with CONMEBOL. Learn more: ⬇️ — UEFA (@UEFA) July 7, 2023

Bohaterowie pierwszego meczu nowych rozgrywek

Sevilla jest to zespół reprezentujący na co dzień rozgrywki La Liga. Hiszpański klub w poprzedniej edycji Ligi Europy pokonał AS Romę. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem 1:1. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne był rzuty karne, w których to Hiszpanie pokonali Włochów 4:1. Sevilla może pochwalić się następującymi osiągnięciami: Mistrzostwo La Liga, Puchar Hiszpanii 5 razy, Liga Europy 7 razy co jest rekordem w historii tych rozgrywek.

Independiente del Valle występuje w ekwadorskiej lidze – Serie A. Drużyna ta może pochwalić się następującymi sukcesami: Mistrz kraju, Puchar Ekwadoru, Copa Sudamericana x2. Mecz w ramach rozgrywek UEFA CONMEBOL Club Challenge odbędzie się 19 lipca na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán w Sevilli.



Fot. UEFA Offical Site