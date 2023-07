Złe informacje dla Krzysztofa Piątka, nie będzie powrotu?

Krzysztof Piątek jest obecnie piłkarzem Herthy Berlin. Spadkowicz wolałby uniknąć płacenia polskiemu napastnikowi wysokiej pensji, dlatego chce sprzedać piłkarza. Piątek miał przejść do Genoi, który prawdopodobnie zdecyduje się na inny transfer.

Krzysztof Piątek nie wróci do Genoi?

Krzysztof Piątek przed rokiem został wypożyczony do Salernitany, ale nie udało mu się odbudować formy. Strzelił tylko cztery bramki i zanotował pięć asyst. Klub Paulo Sousy nie zdecydował się na stałe sprowadzenie zawodnika. Piątek wrócił z wypożyczenia do Herthy Berlin, ale nie chce grać w 2. Bundeslidze, a i stołecznemu klubowi transfer byłby na rękę, gdyż pensja Polaka jest dla niego problematyczna.

Krzysztof Piątek miał wrócić do Genoi, gdzie wypracował sobie najlepszą formę w karierze. Jak poinformowała La Gazzetta dello Sport, priorytetem beniaminka Serie A jest obecnie Mateo Retegui. Włoch jest jednak na liście życzeń wielu klubów, między innymi także Interu, ale Genoa wydaje się być najbardziej zdeterminowana w sprowadzeniu napastnika.

Czy Piątek jeszcze się odbuduje?

Krzysztof Piątek liczył na transfer do Genoi, aby odnaleźć znakomitą dyspozycję. Gdy przebywał w tym klubie to strzelał jak na zawołanie, czym wypracował sobie nawet transfer do Milanu. Krzysztof okazał się jednak „one season wonder”. W kolejnych latach nie był w stanie nawet nawiązać do znakomitej kampanii 2018/2019. Trafił do Herthy Berlin i mimo wypożyczeń do Serie A, Piątek wciąż nie był w stanie odnaleźć dobrej dyspozycji. W Fiorentinie strzelił trzy gole w Serie A, natomiast w Salernitanie cztery.

Fot. Pressfocus