Sommer i Trubin zostaną bramkarzami Interu?

Jak donosi Fabrizio Romano, Inter planuje odświeżyć bramkarzy w swojej drużynie. Nerazzurri chcieliby, aby między słupkami znaleźli się Sommer i Trubin, którzy mieliby zastąpić Onanę i Handanovica.

W przyszłym sezonie w bramce Interu mogą pojawić się zupełnie nowe nazwiska. Onana łączony jest z Manchesterem United, a Samir Handanovic ma już swoje lata i zdarza mu się coraz więcej błędów. Nerazzurii chcą sięgnąć po Sommera i Trubina. Włodarze Interu mieli już złożyć ofertę za szwajcarskiego golkipera w wysokości 6 milionów euro. Zdecydowanie więcej będą musieli zapłacić za bramkarza Szachtara. Jest on młodym zawodnikiem, który dysponuje sporym potencjałem i przykuł uwagę wielu klubów z najsilniejszych lig.

Inter have already prepared an opening bid for Yann Sommer — talks expected around €6m. 🔴🇨🇭

Plan to submit proposal once Onana deal is closed with Man Utd.

🇺🇦 Inter plan remains to negotiate for both Sommer and Anatolij Trubin as they’ve to replace both Onana and Handanović. pic.twitter.com/Dze6aAouge

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023