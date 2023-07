Mauro Icardi na stałe zawodnikiem Galatasaray

Mauro Icardi po odejściu z PSG znakomicie spisywał się w barwach Galatasaray. Dobre występy przełożyły się na definitywne transfer, który lada moment ma być ogłoszony. Jak donosi Fabrizio Romano, mistrz Turcji zapłaci za Argentyńczyka 10 milionów euro.

Mauro Icardi miał potencjał, aby być czołowym napastnikiem. Perypetie związane z partnerką Wandą niekorzystnie wpłynęły na Argentyńczyka, który miał nieudaną przygodę w PSG. Po wypożyczeniu do Galatasaray odnalazł dobrą dyspozycję. Został mistrzem Turcji i strzelił aż 22 bramki w lidze, a ponadto zanotował siedem asyst. Jak donosi Fabrizio Romano, Galatasaray zdecydowało się na stałe sprowadzić do siebie Argentyńczyka, a kwota transferu ma wynieść 10 milionów euro.

Galatasaray are closing in on Mauro Icardi deal, here we go! 🚨🟡🔴🇹🇷

Agreement now in place as Paris Saint-Germain are set to give the green light, club sources confirm — waiting for the documents.

Icardi already agreed personal terms.

Fee around €10m, as l’Équipe called. pic.twitter.com/c0m5qCP75Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023