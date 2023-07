Stadiony w Premier League w sezonie 2023/2024

Premier League jest ligą, która przyciąga wielu kibiców na całym świecie. Medialność ligi oraz poziom sportowy sprawia, że fani angielskich klubów zapychają stadiony dopingując swoje ulubione drużyny. Nowy sezon rozpocznie się 11 sierpnia. Z tej okazji warto przypomnieć stadiony na których rozgrywane będą mecze w nadchodzącym sezonie.

W ostatnich latach kluby z Premier League przyzwyczaiły nas do sukcesów na arenie międzynarodowej. W ostatnim sezonie w Champions League triumfowała drużyna Manchesteru City. Ligę Konferencji wygrał West Ham United. Rozgrywki na rodzimym podwórku dostarczają sporo emocji. Do tego medialność ligi sprawia, że Premier League zrzesza największą ilość fanów na całym świecie. Wraz z poziomem sportowym w parze idzie równiej wysoki poziom jakości obiektów w lidze angielskiej. Wszystkie te fakty zebrane razem sprawiają, że na mecze angielskich drużyn jest duży popyt. Fani z całego świata chcą poczuć klimat angielskich boisk oraz dopingować swoje kluby. Bilety na mecz rozchodzą się błyskawicznie. Nowy sezon Premier League wystartuje 11 sierpnia o godzinie 21:00. Będzie to mecz w którym zmierzą się Burnley oraz Manchester City.

Lista stadionów Premier League

Już niedługo na angielskich stadionach znów będziemy mogli doświadczać wielu emocjonujących chwil. W Premier League dominuje spora ilość dużych stadionów. Największym jest Old Trafford. Najmniejszym obiektem jest z kolei stadion Kenilworth Road, czyli dom zespołu Luton Town. Oto lista stadionów Premier League w sezonie 2023/2024:

Kenilworth Road – Luton Town (pojemność – 10000 )

(pojemność – ) Vitality Stadium – Bournemouth (pojemność – 11307 )

(pojemność – ) Gtech Community Stadium – Brentford (pojemność – 17250 )

(pojemność – ) Turf Moor – Burnley (pojemność – 21944 )

(pojemność – ) Selhurst Park – Crystal Palace (pojemność – 25486 )

(pojemność – ) Craven Cottage – Fulham (pojemność – 29600 )

(pojemność – ) City Ground – Nottingham Forrest (pojemność – 30445 )

(pojemność – ) Molineux Stadium – Wolverhampton (pojemność – 31700 )

(pojemność – ) Amex Stadium – Brighton (pojemność – 31780 )

(pojemność – ) Bramall Lane – Sheffield United (pojemność – 31884 )

(pojemność – ) Goodison Park – Everton (pojemność – 39572 )

(pojemność – ) Stamford Bridge – Chelsea (pojemność – 40341 )

(pojemność – ) Villa Park – Aston Villa (pojemność – 42657 )

(pojemność – ) St James’ Park – Newcastle United (pojemność – 52305 )

(pojemność – ) Etihad Stadium – Manchester City (pojemność – 53-400 )

(pojemność – ) Emirates Stadium – Arsenal (pojemność – 60704 )

(pojemność – ) Anfield – Liverpool (pojemność – 61000 )

(pojemność – ) London Stadium – West Ham United (pojemność – 62500 )

(pojemność – ) Tottenham Hotspur Stadium – Tottenham (pojemność – 62850 )

(pojemność – ) Old Trafford – Manchester United (pojemność – 74310)

Fot. PressFocus